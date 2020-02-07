"Живой Кен" похвастался женской фигурой в мини-платье (ФОТО)

Этапажный бразильский шоумен произвел фурор, показав свой новый бюст.

Телеведущий потратил огромные средства на то, чтобы превратиться в копию Кена. Но мужской образ ему наскучил. Блондин после десятков пластический операций осознал, что всегда хотел быть женщиной. Теперь он уверенно идет к своей цели, пишет Cosmopolitan.

Родриго похвастался результатом очередного хирургического вмешательства. На этот раз врачи увеличили ему грудь. Трансгендер продемонстрировал обновленные формы в Лондоне. Там он посетил китайский ресторан.

"Моя жизнь никогда не была такой качественной, как сейчас. Мне бы хотелось, чтобы переход произошел намного раньше. Мое тело положительно реагирует на гормональную терапию. Кожа стала очень мягкой, бедра шире, а волосы начали расти намного быстрее!", – поделился своими эмоциями Родриго.

Впереди у Роди, как называет себя Родриго, операция на лице. Он хочет сделать черты более женственными, улучшив форму подбородка и скул. Также планируется подтяжка глаз и бровей.