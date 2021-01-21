Жюри всероссийского конкурса высоко оценило "Благословение на рассвете" заключенного Карелии

Картина карельского осужденного получила высокую оценку на всероссийском конкурсе православной живописи "Явление", сообщили в УФСИН Карелии.

На Всероссийский конкурс были представлены работы осужденных из 81 территориального управления ФСИН России, победившие в конкурсах, проходивших в сентябре-декабре текущего года на региональном этапе. Художественные работы, подготовленные осужденными, были посвящены теме XIX Международных Рождественских образовательных чтений: "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

В число победителей конкурса работа карельского художника не вошла, но всё же получила высокую оценку жюри. В номинации "За воплощение в красках глубины религиозного чувства" благословенной грамотой Синодального отдела удостоена православная община ИК-1 УФСИН России по Республике Карелия за картину "Благословение на рассвете".