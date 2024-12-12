Журналист, энергетик, депутат: Александр Ершов отмечает свой 60-летний юбилей

Талантливый писатель, многосторонний и доброй души человек - таким Александра Ершова знают близкие друзья.

Помощник генерального директора Прионежской сетевой компании, журналист, писатель, депутат Петросовета Александр Ершов отмечает сегодня свое 60-летие. Мужчину окружают верные друзья. Один из них — Алексей Плазовский, который взял интересное интервью у Александра и задал вопросы, хорошо зная интересы и жизненный путь юбиляра.

Александр Ершов начинал свою карьеру с журналистики. Первые публикации выходили в газете «Петрозаводский университет», затем он работал на телевидении. Позже ушел в другую сферу — энергетику, где также достиг успеха. По его словам, навыки общения с людьми, приобретенные в журналистике, помогают в сфере энергетики — когда случаются аварии на сетях, людей необходимо правильно информировать, снимать напряжение, объяснять процесс работ, чтобы не было недопонимания.

В свободное время Александр путешествует и пишет книги, коллекционирует редкие брелоки. А еще он очень сильно любит свою жену и дочь, которые для него — самые главные в жизни женщины. Более подробно об этом удивительном человеке читайте в эксклюзивном интервью Алексея Плазовского.