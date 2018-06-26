Журналист несколько часов пытался достичь загадочного оргазма

Журналист VICE Грант Стоддард рассказал о попытке достичь "всетельного" оргазма под руководством тантрического гуру, но все усилия оказались тщетными.

В своей колонке Стоддард поделился опытом посещения нью-йоркского "врача оргазма". Специалист по имени Мичико рассказывала на своем веб-сайте о 25-летнем опыте и более чем тысяче довольных клиентов. Со слов журналиста, его подкупил рекламный ролик, пишет Лента.ру.

"Эта песня и видео были настолько восхитительно глупыми, настолько удивительно дурацкими, настолько противоположными тому, что я ожидал от тантрического учителя, что я сразу же назначил встречу", — иронически замечал он.

Обстановка оказалась неприятной: неряшливый дом, обшарпанный интерьер, грязная ванная комната при кабинете гуру. В комнате стоял массажный стол, окутанный дымом благовоний.

Стоддарду пришлось раздеться до белья и включиться в игру. По его словам, он расслаблялся "под звуки эмбиента, ее пения и звуков от двух пьяниц, доносящихся с улицы". Гуру заставляла его раскрыть "энергетический контур", якобы связанный с анальным отверстием, половыми органами, пупком, диафрагмой, шеей и языком.

Далее следовали упражнения с партнершей: по очереди "стрелять энергией" через руку в грудь друг другу. Девушка закатывала глаза и улыбалась.

"Сейчас вы получаете мою энергию", — говорила она. Затем последовал массаж, который был призван высвободить всю сексуальную энергию. Однако, со слов Стаддарда, это ощущение появилось лишь на несколько мгновений.

В финале гуру массировала клиенту две чакры — корневую и "сакральную". Когда пошел четвертый час, реакции так и не последовало.

"Я думаю, это может быть потому, что у вас много секса", — объяснила неудачу "врач оргазма". Стоддард решил, что дело в том, что он не оплачивал это мероприятие. Обычная его цена начинается от 340 долларов.