Журналист Цыганков выиграл суд у депутата Лиминчука и не будет платить ему 3,5 миллиона

Петрозаводский городской суд вынес решение по иску депутата Заксобрания Карелии Леонида Лиминчука к журналисту Анатолию Цыганкову.

Как сообщил Анатолий Цыганков, 28 апреля Петрозаводский городской суд отказал депутату Законодательного собрания Карелии Леониду Лиминчуку в удовлетворении иска. Истец Лиминчук просил суд обязать автора статьи Цыганкова опровергнуть фразы, которые, по мнению депутата, не соответствовали действительности. Кроме того, он требовал взыскать с ответчика денежную компенсацию причинённого морального вреда в размере 3 миллионов 354 тысяч рублей.

Предметом спора являлись семь фраз из статьи Анатолия Цыганкова "Продажные депутаты парламента Карелии?" на сайте "Политика Карелии", в которых автор пересказал выступление на апрельской сессии 2017 года Законодательного собрания Карелии депутата Андрея Мазуровского.

В течение нескольких заседаний рассматривалось данное гражданское дело. Суд вынес решение в пользу Цыганкова.

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