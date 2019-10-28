Зима пришла в Петрозаводск (ФОТО)

Столицу Карелии замело снегом.

Как и обещали синоптики, в Петрозаводск и в Карелию пришло похолодание со снегом и небольшими минусовыми температурами. Осадки в виде дождя и мокрого снега выпали уже в воскресенье. По прогнозам, на этой неделе еще подморозит.

Напомним, обслуживающий городские трассы подрядчик ООО "Техрент" перешёл на зимний режим содержания улично-дорожной сети.

Красивый снежный Петрозаводск - в фоторепортаже Николая Смирнова смотрите здесь.