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Зима в России сократится на полторы недели, предупредил синоптик

Новости. Природа
22:00, 04 Декабря 2024
фото: © Александр Пауков / VK

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Ведущий специалист центра ФОБОС рассказал о сокращении климатической зимы.

Продолжительность климатической зимы уменьшится на полторы недели из-за глобального потепления. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире «Радио России».

В ближайшей перспективе зимы в стране будут менее морозными и снежными, отметил специалист.

«Из-за глобального потепления у нас самый большой плюс в это потепление вносит именно зимний сезон, который по аномалии превышает все другие сезоны, превышением над нормой. Сама зима уменьшается по времени, отдавая осени и весне неделю-полторы своего периода. Думаю, что зимний сезон будет уменьшаться с более поздним формированием снежного покрова и с меньшими морозами», — рассказал Тишковец.

Синоптики предупредили россиян об аномально теплой зиме. В центральной части страны температура воздуха превысит климатическую норму на несколько градусов.

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