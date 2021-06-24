Зюганов, Савицкая, Грудинин возглавят список КПРФ на выборах в Госдуму

Стала известна первая тройка КПРФ на выборы в Госдуму - Геннадий Зюганов, Светлана Савицкая и Павел Грудинин.

КПРФ накануне провела съезд, на котором утвердила свою предвыборную программу и выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы.

Общефедеральную часть партсписка возглавили лидер партии Геннадий Зюганов, прославленная советская летчица-космонавт Светлана Савицкая и директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин, который в 2018 году занял второе место после Путина на выборах президента.

Основные пункты программы КПРФ – отмена повышения пенсионного возраста, установление прожиточного минимума в 25 тысяч рублей, введение прогрессивного налога, возвращение в собственность народа природных ресурсов, земельного фонда, стратегических отраслей и ключевых банков.

Напомним, что ранее свой съезд провела «Единая Россия». В пятерку общефедерального списка кандидатов от партии вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева.

В ближайшее время состоятся съезды других партий, выдвигающих своих кандидатов на выборы, где будут утверждены их предвыборные программы.