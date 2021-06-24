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Зюганов, Савицкая, Грудинин возглавят список КПРФ на выборах в Госдуму

Новости. Политика
13:22, 25 Июня 2021
фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Стала известна первая тройка КПРФ на выборы в Госдуму - Геннадий Зюганов, Светлана Савицкая и Павел Грудинин.

КПРФ накануне провела съезд, на котором утвердила свою предвыборную программу и выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы.

Общефедеральную часть партсписка возглавили лидер партии Геннадий Зюганов, прославленная советская летчица-космонавт Светлана Савицкая и директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин, который в 2018 году занял второе место после Путина на выборах президента.

Основные пункты программы КПРФ – отмена повышения пенсионного возраста, установление прожиточного минимума в 25 тысяч рублей, введение прогрессивного налога, возвращение в собственность народа природных ресурсов, земельного фонда, стратегических отраслей и ключевых банков. 

Напомним, что ранее свой съезд провела «Единая Россия». В пятерку общефедерального списка кандидатов от партии вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева.

В ближайшее время состоятся съезды других партий, выдвигающих своих кандидатов на выборы, где будут утверждены их предвыборные программы.

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Комментарии

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Mikko Merimies
2021-06-25 14:03:48
А разве 70 лет - не предельный возраст для высших государственных и выборных должностей?
юнипер95
2021-06-25 13:23:13
олигарх возглавил список коммуняк. Большевики в гробу перевернулись. Так сразу бы американского посла в список включили бы, так честно
Гость
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