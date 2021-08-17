Реклама
Утверждены формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии
17.08.2021 19:30
Как узнать, какие кандидаты участвуют в выборах и где проголосовать (ВИДЕО)
17.08.2021 18:54
Любой гражданин может пройти обучение и стать наблюдателем на выборах (ВИДЕО)
17.08.2021 18:37

Злостного неплательщика алиментов осудили в Карелии

Новости. Общество
10:40, 20 Августа 2021
фото: © Максим Симонов / ТАСС

Новости партнеров

Житель Кемского района осужден за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении жителя Кеми, признанного виновным в неуплате алиментов.

Как установлено в ходе судебного следствия, кемлянин, будучи обязанным на основании двух решений судов выплачивать алименты на содержание своих дочерей, в отсутствие уважительных причин на протяжении длительного времени этого не делал.

В связи с этим постановлениями мирового судьи судебного участка Кемского района в декабре 2020 года был привлечен к административной ответственности.

Вместе с тем должных выводов для себя не сделал, продолжил уклоняться от уплаты алиментов.

Приговором Кемского городского суда мужчина признан виновным в уклонении от уплаты алиментов и ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства. Наказание назначено считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»

Аналитика

17.08.2021 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 2
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 2
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 00:15
Без политики
Как одиноким родителям получить выплату от государства
Отделение Пенсионного фонда Карелии объяснило, как одиноким родителям с низкими доходами получить выплату от государства.
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
17.08.2021 10:11
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»