Злостного неплательщика алиментов осудили в Карелии

Житель Кемского района осужден за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении жителя Кеми, признанного виновным в неуплате алиментов.

Как установлено в ходе судебного следствия, кемлянин, будучи обязанным на основании двух решений судов выплачивать алименты на содержание своих дочерей, в отсутствие уважительных причин на протяжении длительного времени этого не делал.

В связи с этим постановлениями мирового судьи судебного участка Кемского района в декабре 2020 года был привлечен к административной ответственности.

Вместе с тем должных выводов для себя не сделал, продолжил уклоняться от уплаты алиментов.

Приговором Кемского городского суда мужчина признан виновным в уклонении от уплаты алиментов и ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства. Наказание назначено считать условным, с испытательным сроком 1 год.