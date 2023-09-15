Злостный рецидивист с обрезом закопал в сегежском лесу тело убитого приятеля

По версии следствия, 56-летний сегежанин пошел на несколько преступлений из-за женщины.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 56-летнего жителя Сегежи.



Его обвиняют в покупке и хранении огнестрельного оружия, убийстве и в угоне. По версии следствия, в сентябре 2022 года мужчина незаконно купил и хранил у себя обрез охотничьего ружья.



Примерно тогда же он поссорился с 51-летним приятелем. Поводом стали оскорбления в адрес знакомой женщины.



29 октября того же года в лесу примерно в 17 километрах от Сегежи злоумышленник убил его выстрелом из обреза в голову.



Тело погибшего он закопал в заранее приготовленной яме, обрез спрятал, после чего угнал машину убитого и скрылся.

Во время предварительного следствия обвиняемого содержали под стражей, вину он признал полностью, рассказали в региональном Следкоме.

Уголовное дело направят в суд.