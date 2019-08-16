Злоумышленник оставил уборщиц ТЦ в Петрозаводске без работы

Мужчина украл у клининговой фирмы зарядное устройство от поломоечной машины почти за 60 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились представители клининговой компании. У фирмы на обслуживании находится торговый объект в центре города. Летним днем было похищен дорогостоящий элемент уборочной техники.

Сотрудники уголовного розыска благодаря видеозаписям восстановили картину происшествия. В незакрытое подсобное помещение, где хранилась аккумуляторная поломоечная машина, проник злоумышленник. Его заинтересовало зарядное устройство, которое он похитил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого – 25-летнего судимого петрозаводчанина. Тот сбыл похищенное имущество за незначительную сумму. При этом стоимость блока оценивается в 59 тысяч рублей.

,Возбуждено уголовное дело.