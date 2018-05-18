Злоумышленники похитили более 1 тонны деталей с железной дороги в Прионежье

Транспортные полицейские задержали подозреваемых в краже более 1 тонны деталей железной дороги, сообщает МВД Карелии.

Сотрудники транспортной полиции установили, что двое злоумышленников, предварительно договорившись, приехали на автомобиле и при помощи специального инструмента сняли детали верхнего строения железнодорожного пути недалеко от станции Деревянка в Прионежском районе.

Погрузив похищенное в автомобиль, они попытались скрыться, но были задержаны. При осмотре автомобиля стражи порядка обнаружили и изъяли 174 похищенных детали весом 1,2 тысячи килограмм.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.