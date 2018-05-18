Злоумышленники похитили более 1 тонны деталей с железной дороги в Прионежье

По теме
Загрузка...
Транспортные полицейские задержали подозреваемых в краже более 1 тонны деталей железной дороги, сообщает МВД Карелии.
Сотрудники транспортной полиции установили, что двое злоумышленников, предварительно договорившись, приехали на автомобиле и при помощи специального инструмента сняли детали верхнего строения железнодорожного пути недалеко от станции Деревянка в Прионежском районе.
Погрузив похищенное в автомобиль, они попытались скрыться, но были задержаны. При осмотре автомобиля стражи порядка обнаружили и изъяли 174 похищенных детали весом 1,2 тысячи килограмм.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.
По теме
Выбор читателей
14.05.2018, 16:27
13.05.2018, 10:00
15.05.2018, 10:37
12.05.2018, 09:06
14.05.2018, 22:00
Аналитика
17.05.2018 13:02
Обществоведение
Трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и предпринимателями Петрозаводска не работает?
Спустя почти полгода трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений Петрозаводска подвела итоги работы за прошлый год.
16.05.2018 13:17
14.05.2018 12:01
11.05.2018 13:52
10.05.2018 15:55
Чтиво
14.05.2018 15:08
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время.
12.05.2018 09:37
10.05.2018 13:26
Медиа
17.05.2018 16:22
Опрос
Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?
Комментарии