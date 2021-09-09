890x80
Реклама
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
Сегодня 14:04
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Кондопожский район по праву может называться одним из самых прогрессивных в республике (ВИДЕО)
09.09.2021 16:47
На выборах начался прием заявлений о голосовании на дому (ВИДЕО)
09.09.2021 14:42
Жители Олонецкого района устраивают уникальные праздники, чтобы познакомить гостей с карельской культурой (ВИДЕО)
09.09.2021 11:05
Настало время принимать решения в пользу места, которое мы называем домом (ВИДЕО)
09.09.2021 08:30
Участковые избирательные комиссии начали работу в Карелии
08.09.2021 22:23
Легковушка попала под фуру на выезде из Петрозаводска (ФОТО)
09.09.2021 16:52
Власти назвали экстремальную жару причиной массовой гибели ряпушки в озере Карелии 9
09.09.2021 16:55
Памятник Чарльзу Гаскойну установили в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ) 19
Сегодня 07:25

Злоумышленники получили условный срок за незаконный ввоз мигрантов в Карелию

Новости. Криминал
11:25, 10 Сентября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

Новости партнеров

Карельские спецслужбы пресекли деятельность лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции.

Петрозаводский городской суд признал подсудимых виновными в организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору и назначил им наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждому. Об этом сообщает ФСБ.

Фигуранты дела способствовали неправомерному пребыванию в России группы иностранных граждан из стран Азии. Они были фиктивно поставлены на миграционный учет соотечественников, приезжающих для осуществления трудовой деятельности.

Также зломышленники заключали фиктивные трудовые договоры, которые предоставляли в управление по вопросам миграции МВД по Карелии с целью продления сроков пребывания приезжих в России.

Ранее сообщалось, что мигрантов на стройках предлагают заменить неработающими пенсионерами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театраловед
2021-09-10 13:47:10
Интересно, а где староверы, которых артур хотел из москвы привезти ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
07.09.2021, 08:20
Гриб-мутант обнаружен в Карелии (ФОТО)

Чтиво

07.09.2021 17:10
Кофе со сливками
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
Новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян — о ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин.
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
Гостиница Пийпун Пиха в Сортавала — обзор, цены, отзывы
06.09.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»