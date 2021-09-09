Злоумышленники получили условный срок за незаконный ввоз мигрантов в Карелию

Карельские спецслужбы пресекли деятельность лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции.

Петрозаводский городской суд признал подсудимых виновными в организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору и назначил им наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждому. Об этом сообщает ФСБ.

Фигуранты дела способствовали неправомерному пребыванию в России группы иностранных граждан из стран Азии. Они были фиктивно поставлены на миграционный учет соотечественников, приезжающих для осуществления трудовой деятельности.

Также зломышленники заключали фиктивные трудовые договоры, которые предоставляли в управление по вопросам миграции МВД по Карелии с целью продления сроков пребывания приезжих в России.

Ранее сообщалось, что мигрантов на стройках предлагают заменить неработающими пенсионерами.