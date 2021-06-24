Мигрантов на стройках предлагают заменить неработающими пенсионерами

Для решения проблемы дефицита кадров в строительной отрасли можно привлекать неработающих пенсионеров, которые имеют компетенции в этой области и готовы работать.

Как сообщает РБК, такое предложение высказал курирующий стройкомплекс вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.



«Прошу вас, коллеги, обратить особое внимание на трудовые ресурсы — это и обучение, и привлечение, и мобилизация трудовых ресурсов, даже неработающих пенсионеров — на некоторые виды работ. По своему опыту могу сказать, что когда мне нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории бывшего СССР собирали проектировщиков, которые в том числе были на пенсии», — сказал Хуснуллин.

Сейчас в России наблюдается острый дефицит трудовых ресурсов в строительной отрасли, идет борьба за кадры, особенно это ощущается в регионах, которые активно развиваются, отметил вице-премьер. Ситуацию усугубляют пандемия и закрытые границы — из-за этого часть мигрантов, работавших на стройках, не смогли вернуться в Россию. По словам Хуснуллина, до 2024 года в строительную отрасль необходимо привлечь около 5 млн специалистов, включая граждан стран — участниц ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия)..