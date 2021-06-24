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Мигрантов на стройках предлагают заменить неработающими пенсионерами

Новости. Общество
09:09, 25 Июня 2021
фото: © shutterstock.com/mediavic

Для решения проблемы дефицита кадров в строительной отрасли можно привлекать неработающих пенсионеров, которые имеют компетенции в этой области и готовы работать.

Как сообщает РБК, такое предложение высказал курирующий стройкомплекс вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

«Прошу вас, коллеги, обратить особое внимание на трудовые ресурсы — это и обучение, и привлечение, и мобилизация трудовых ресурсов, даже неработающих пенсионеров — на некоторые виды работ. По своему опыту могу сказать, что когда мне нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории бывшего СССР собирали проектировщиков, которые в том числе были на пенсии», — сказал Хуснуллин.

Сейчас в России наблюдается острый дефицит трудовых ресурсов в строительной отрасли, идет борьба за кадры, особенно это ощущается в регионах, которые активно развиваются, отметил вице-премьер. Ситуацию усугубляют пандемия и закрытые границы — из-за этого часть мигрантов, работавших на стройках, не смогли вернуться в Россию. По словам Хуснуллина, до 2024 года в строительную отрасль необходимо привлечь около 5 млн специалистов, включая граждан стран — участниц ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия)..

 

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Комментарии

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кир
2021-06-25 11:09:48
Знал, что читатели так откликнутся, - сказал дальновидный кот. Ждем-с мнение усера из Питера, который за халявой умчался и пролетел. Бывает, - сказал кот. А к финикам уехать смелости не хватило, хотя гены настаивали.
Ио
2021-06-25 10:27:42
Ну надо же Хуснуллину что-то сказать, хоть и ерунду полную. Если ничего не говорить, то и и СМИ не напишут и ни кто не вспомнит что есть такой чиновник. ,
кир
2021-06-25 10:22:00
С неизбежностью приходим к дальнейшему увеличению пенсионного возраста.
goo
2021-06-25 10:49:19
кир, с неизбежностью подходим к твоей работе на стройке
Козьма
2021-06-25 10:27:47
кир, чтобы подыхали до выхода на пенсию .
Горожанин
2021-06-25 09:52:26
Для начала пенсии начните индексировать работающим пенсионерам!
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