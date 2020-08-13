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Злоумышленники "пробили" жителя Карелии по GPS и угнали его машину

Новости. Криминал
07:25, 14 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Преступники из Вологодской области получили условные сроки за кражу автомобиля у жителя Карелии.

Петрозаводский городской суд вынесен обвинительный приговор в отношении двух жителей города Череповца Вологодской области. Злоумышленники 1994 и 1995 годов рождения совершили кражу чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура республики.

Зимой осужденные, находясь в Череповце, договорились с потерпевшим, проживающим в Петрозаводске, о продаже, принадлежащего одному из осужденных автомобиля "Audi Q5" за 300 тыс. рублей.

При этом в автомобиль был скрытно установлен GPS-треккер, который позволял осужденным со своих мобильных телефонов отслеживать местонахождение машины, а также у преступников имелся дубликат ключей от автомобиля и сигнализации.

После того, как потерпевший передал злоумышленникам деньги, те установили с помощью GPS-треккера местонахождение автомобиля, который стоял у дома потерпевшего. Ночью с помощью ключей от автомобиля они открыли машину, завели и уехали на ней обратно в Вологодскую область.

В ходе оперативных мероприятий было установлено местонахождение похитителей и автомобиля, в результате чего машина была возвращена потерпевшему.

Подсудимые вину в совершении преступления признали в полном объеме. Одному из них назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 50 тыс. рублей; второму - полтора года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось,что житель села Карелии за несколько минут спланировал угон и оставил доставщика еды без авто.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-14 09:20:40
Только казнить. Менты тоже деньги отжимают. Думаете, что они лучше тёмного, вороватого народа?
Федор Васильевич
2020-08-14 08:01:21
Потому и угоняют,раз за это не наказывают, по сути!
Лет 40 назад, у меня пытались с машины лобовое снять, во дворе, ночью, в 2 часа, вышел покурить на балкон ,смотрю у моего коня копошатся двое, взял свою овчарку, вышел во двор, понял что уже начали "деятельность", спустил собаку, один успел убежать, второй обкакался, когда собака его за "достоинство" схватила, на всю жизнь запомнит этот момент, жаль тогда не было телефоном с видео....
Вызвал милицию, приехали, попросили не писать заявление, вроде как ущерба нет, а парня я отпустил мыться....
Резинку стекла немного успели порезать эти воры, но ,в принципе,обошлось...
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