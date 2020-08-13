Злоумышленники "пробили" жителя Карелии по GPS и угнали его машину

Преступники из Вологодской области получили условные сроки за кражу автомобиля у жителя Карелии.

Петрозаводский городской суд вынесен обвинительный приговор в отношении двух жителей города Череповца Вологодской области. Злоумышленники 1994 и 1995 годов рождения совершили кражу чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура республики.

Зимой осужденные, находясь в Череповце, договорились с потерпевшим, проживающим в Петрозаводске, о продаже, принадлежащего одному из осужденных автомобиля "Audi Q5" за 300 тыс. рублей.

При этом в автомобиль был скрытно установлен GPS-треккер, который позволял осужденным со своих мобильных телефонов отслеживать местонахождение машины, а также у преступников имелся дубликат ключей от автомобиля и сигнализации.

После того, как потерпевший передал злоумышленникам деньги, те установили с помощью GPS-треккера местонахождение автомобиля, который стоял у дома потерпевшего. Ночью с помощью ключей от автомобиля они открыли машину, завели и уехали на ней обратно в Вологодскую область.

В ходе оперативных мероприятий было установлено местонахождение похитителей и автомобиля, в результате чего машина была возвращена потерпевшему.

Подсудимые вину в совершении преступления признали в полном объеме. Одному из них назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 50 тыс. рублей; второму - полтора года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось,что житель села Карелии за несколько минут спланировал угон и оставил доставщика еды без авто.