Житель села Карелии за несколько минут спланировал угон и оставил доставщика еды без авто

В полицию поступило заявление о пропаже автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Как пояснил владелец машины, подрабатывающий доставкой еды, он припарковал ее на одной из улиц микрорайона Кукковка и отлучился буквально на несколько минут. Возвращение было неприятным – отечественный автомобиль исчез.

Авто нашли брошенным в микрорайоне Первомайский.

Оказалось, что ранее судимый житель одного из поселков Пряжинского района решил провести досуг в столице республики. Он находился в питейном заведении, когда заметил, что на улице остановился автомобиль, а водитель очень быстро выскочил из него с сумками доставщика.

Не теряя ни минуты, мужчина воспользовался ситуацией – по версии правоохранителей, он угнал машину, ключ зажигания был оставлен в замке.

Прокатившись на чужом авто, подозреваемый оставил машину и уехал из Петрозаводска.

Возбуждено уголовное дело.



Ранее испугавшийся дождя петрозаводчанин попытался угнать авто, но позже отчаялся и уснул.