Испугавшийся дождя петрозаводчанин попытался угнать авто, но позже отчаялся и уснул

В полицию поступило заявление от горожанина о попытке угона авто, сообщили в МВД Карелии.

Утром он обнаружил разбитое окно, снятый кожух рулевой колонки и разорванные провода.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 21-летнего подозреваемого.



Пьяный молодой человек ночью возвращался из гостей. Когда начался дождь, подозреваемый решил угнать авто. Разбил окно "ВАЗ-2106" и оказался внутри, надеясь там переночевать. Немного поразмыслив, молодой человек подумал, что сможет завести авто и доехать до дома. Он сломал пластиковый кожух для доступа к проводам, однако правильно соединить их так и не смог, ведь это был его первый подобный опыт. Но и тогда неудавшийся угонщик не отчаялся и остался в салоне переночевать. Наутро покинул чужую машину и продолжил путь домой.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сломавшийся автомобиль вынудил жителя Карелии пойти на угон.