Злоумышленники украли вентиляционные решетки в Петрозаводске

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Преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска.
Как рассказали в МВД Карелии, в дежурную часть полиции в Петрозаводске поступило сообщение от администрации одного из предприятий. Утром его работники обнаружили отсутствие восьми чугунных вентиляционных решеток. Ущерб превысил 21 тыс. рублей.
"Полицейские установили подозреваемых – петрозаводчане 21 и 19 лет. Выяснилось, что похищенное было сбыто в пункт приема металла", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, оба фигуранта подозреваются еще в серии краж.
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