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Злоумышленники в Петрозаводске провалились в люк, крышку которого украли (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:17, 24 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
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Курьезный случай с воришками произошел на Первомайском проспекте.

В минувшее воскресенье, 22 ноября, в Петрозаводске на Первомайском проспекте, у дома №42 средь бела дня злоумышленники украли люк.

Как рассказали очевидцы, молодые люди сняли крышку люка, погрузили ее в багажник машины, а так как автомобиль стоял на дороге с небольшим наклоном, то по снегу он откатился и попал колесом в открытый люк - то есть сами себе вырыли яму.

Вытащить застрявшую машину помогли жильцы дома. А благодаря системе видеонаблюдения, установленной управляющей компанией "ОнегоСтройСервис", воришек удалось моментально установить. Всего в доме управляющей организацией установлено 13 камер, по периметру дома, в подъездах и лифтах.

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Комментарии

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2020-11-24 16:39:10
Настоящие педриоты ..
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