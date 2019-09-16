Злоумышленники в Сортавале украли забор на автозаправке

В Сортавале задержаны злоумышленники, пытавшиеся обокрасть автозаправку, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днем 14 сентября на пульт централизованной охраны районного отдела вневедомственной охраны поступил сигнал с АЗС.

Выяснилось, что на охраняемом объекте двое граждан похитили часть конструкции металлического забора.

Группа задержания в ходе отработки прилегающей территории обнаружила подозреваемых, которые везли похищенное на тачке. Задержанные опознаны работниками АЗС, в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.