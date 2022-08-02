Зловонную запруду ликвидировали в Петрозаводске

На Перевалке сотрудники Водоканала устранили вонь, которая образовалась из-за засора канализации.

Во вторник, 16 августа, "Столица на Онего" сообщила, что жильцы дома №12 по улице Чапаева пожаловались на зловонную запруду, которая образовалась у четвертого подъезда на месте старого снесенного дома.

После публикации ЕДДС Петрозаводска вечером 16 августа сообщил, что АО "ПКС - Водоканал" устранили засор канализации напротив четвертого подъезда дома №12 по улице Чапаева.