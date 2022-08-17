Несмотря на прочистку канализации, зловонная запруда в Петрозаводске никуда не пропала

Жильцы дома на Перевалке продолжают задыхаться от вони.
Во вторник, 16 августа, «Столица на Онего» сообщила, что жильцы дома № 12 по улице Чапаева пожаловались на зловонную запруду, которая образовалась у четвертого подъезда на месте старого снесенного дома.
После публикации издания ЕДДС Петрозаводска вечером 16 августа сообщила, что сотрудники АО «ПКС — Водоканал» устранили засор канализации напротив четвертого подъезда дома № 12 по улице Чапаева.
Позже жильцы дома № 12 по улице Чапаева вновь прислали в редакцию сообщение с фото, на которых запечатлели зловонную запруду.
«Запруду не ликвидировали! Водоканал занимался совсем другим. Они занимались промывкой канализации. Никаким боком к запруде их работа не относилась. Как она была на Чапаева, 12, так и осталась», — написали очевидцы.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание