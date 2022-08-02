Зловонная запруда появилась в микрорайоне Петрозаводска — жители задыхаются (ФОТО)

Жильцы дома №12 по улице Чапаева пожаловались на вонь, которая идет от запруды, образовавшейся на месте старого снесенного дома.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото огромной лужи, затянувшейся маслянистой пленкой.

«Возле дома № 12 на улице Чапаева, напротив четвёртого подъезда, в низине, где был частный дом, идёт непонятная стройка. Видимо, была нарушена дренажная система, поэтому получилась очень „замечательная“ запруда из фекалий и мусора. Вонь стоит на весь двор. Люди звонили в „051“ и Службу заказчика, а также написали письмо мэру. Кто и что строит, неизвестно — таблички нет, главное — у горе-строителей уже стоит забор, который препятствует устранению экологической беды», — написал петрозаводчанин.