Знающий толк в обуви покупатель совершил преступление в Петрозаводске

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Посетитель торгового центра собрал одну пару кроссовок из двух и ушел, не заплатив, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
В Петрозаводске в крупном торговом центре молодой покупатель выбирал обувь со знанием дела: взял стельки от одних кроссовок, вставил их в другие – и направился к выходу мимо кассы.
В итоге он совершил не только попытку хищения, но и порчу товара. Прибывшая на место группа задержания вневедомственной охраны передала гражданина и похищенное полицейским.
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