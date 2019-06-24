Знающий толк в обуви покупатель совершил преступление в Петрозаводске

Посетитель торгового центра собрал одну пару кроссовок из двух и ушел, не заплатив, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске в крупном торговом центре молодой покупатель выбирал обувь со знанием дела: взял стельки от одних кроссовок, вставил их в другие – и направился к выходу мимо кассы.

В итоге он совершил не только попытку хищения, но и порчу товара. Прибывшая на место группа задержания вневедомственной охраны передала гражданина и похищенное полицейским.