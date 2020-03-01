Знаки ограничения скорости пропали с Лесного проспекта в Петрозаводске, а ямы остались (ФОТО)

Ситуация с ямами на дорогах Петрозаводска остается критической.

В редакцию "Столицы на Онего" автомобилист прислал фото, на которых запечатлел, как на Лесном проспекте водителям приходится объезжать стойки, установленные на месте опасных ям.

"Так как во время чистки дороги проезжая часть сузилась, а в местах установленных стоек скопилось много снега, то при объездах возникают опасные ситуации, - написал автор фото. – Ямы никто не заделывает, они продолжают мешать движению и также могут спровоцировать ДТП. И, кстати, знаки ограничения скорости до 40 км/ч, которые установили недавно на Лесном проспекте, куда-то пропали".

Редакция "Столицы на Онего" обратилась за комментарием к исполнительному директору ООО "Техрент" Александру Сорокину, который сообщил, что стойки в местах опасных ям продолжат стоять до тех пор, пока ямы не будут ликвидированы.

"Выполнить ямочный ремонт при такой погоде невозможно, - сказал Александр Сорокин. – Надо дождаться тепла, чтобы температура была не менее +5 градусов, тогда возможен будет ремонт методом "холодного асфальта".

А что касается убранных дорожных знаков ограничения скорости, то, как стало известно редакции, они скоро вернутся на Лесной проспект, но уже в статусе рекомендуемых.

Отметим, что опасные ямы подстерегают водителей практически на всех участках дорог Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска продолжают борьбу с ямами на дорогах.