Знаменитую советскую стелу «Туризм – лучший отдых» воссоздали на набережной Петрозаводска

Украшенный мозаикой знак советской эпохи установили на набережной Онежского озера возле гостиницы «Фрегат» и водного причала, куда прибывают туристические корабли.

Оригинальная стела «Туризм – лучший отдых» со сложной мозаикой на фасаде долгое время находилась на улице Свердлова возле исторического дома Захаровых и турбюро. Для многих она стала своеобразным символом Петрозаводска и советской эпохи в развитии карельской столицы.

После переноса в квартал исторической застройки дома Захаровых вопрос о сохранении этого знака подняли глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский. И хотя стела «Туризм – лучший отдых» не является объектом культурного наследия и не находится на балансе города, было принято решение о ее воссоздании в другом месте.

«Многие горожане, и я в том числе, помнят этот знак с детства. Это один из символов того города, в котором мы родились и росли», - отметил Владимир Любарский, который в начале года лично осмотрел стелу.

Работы по восстановлению конструкции взяла на себя известная строительная компания «Баренц Групп». К тому моменту стела находилась в плохом состоянии. Особенно пострадала от времени мозаика, которая в некоторых частях разрушилась и была утрачена полностью.

Как пояснили в строительной компании, создание копии было трудоемким именно в этой части – воссоздания мозаичного панно на фасаде стелы и надписи «Лучший отдых», которая сделана из мозаики.

Новым местом, куда установили стелу, стала набережная Петрозаводска в районе бывшего Речного вокзала. Здесь находится гостиница «Фрегат» и водный причал, куда прибывают туристические корабли и откуда отправляются кометы на «Кижи». Стела «Туризм – лучший отдых» в духе советских времен и с колоритом той эпохи для многих гостей Петрозаводска станет одним из первых арт-объектов, с которого будет начинаться их знакомство с Карелией и ее столицей. Ну а для горожан, которые помнят этот знак с детства, - восстановленным символом советской истории Петрозаводска.