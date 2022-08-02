Знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев приехал в Карелию и встретился с мэром Сортавалы

Глава Сортавалы Сергей Крупин провел рабочую встречу с известным спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, сообщили в администрации Сортавалы.

В паблике мэрии Сортавалы сообщается, что 14 августа в ходе рабочей встречи глава города Сергей Крупин и знаменитый спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обсудили перспективы развития спорта в Сортавале, а именно академическую греблю, так как в прошлом они оба были гребцами и не раз встречались на соревнованиях.

«Кроме того, Дмитрий Губерниев предложил организовать в нашем городе проведение всероссийских этапов по академической гребле, где он примет участие в качестве комментатора. Также Дмитрий предложил начать проектирование биатлонной трассы и биатлонного комплекса в Сортавале», - сообщил паблик администрации Сортавалы.