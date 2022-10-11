Знания о восьми веках православия в Карелии соберут в одной книге

Книгу посвятят 800-летию крещения карелов, которое отметят в 2027 году.

В республике готовят к выходу издание «Православие в Карелии: историко-культурные очерки. К 800-летию крещения карелов».



Книгу должны издать к 2026 году, сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии. Издание станет первым в науке опытом систематизации знаний об истории и культуре православия на территории республики и сопредельных земель на протяжении более восьми веков.



В частности, для этого в Институте языка, литературы и истории КарНЦ РАН объявили о начале работы научного семинара, посвященного обсуждению разделов книги.



Первое заседание состоится 22 ноября. Напомним, год назад президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 800-летия крещения карелов.