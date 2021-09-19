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Владимир Путин подписал указ о праздновании 800-летия крещения карелов

Новости. Общество
08:05, 21 Сентября 2021
фото: © kremlin.ru

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Президент России поручил начать подготовку к празднованию в 2027 году 800-летия крещения карелов.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании 800-летия крещения карелов. С электронной копией Указа можно ознакомиться на официальном интернет-портале государственной системы правовой информации.

В документе, в частности, говорится:

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2027 году 800-летия крещения карелов.

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 800-летия крещения карелов.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

В прошлом году республика отметила 100-летие основания Карельской трудовой коммуны.

Ранее священник из Карелии собрал 100 тысяч рублей на восстановление часовни в центре Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-09-21 08:57:34
Теперь константин по всему городу ямы начнет копать.
Саныч
2021-09-21 08:23:15
У карелов спросили?
Dima
2021-09-21 09:00:53
Саныч, у них может быть и спросили бы. Так вот где бы найти хоть одного карела.
Даешь 100-летие Карелии каждый пять лет!))))
Изя
2021-09-21 09:20:46
Dima, каждый год . чего уж там ))
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