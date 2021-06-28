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«Золотая маска» привезет в Петрозаводск спектакль Богомолова

Новости. Культура
17:20, 28 Июня 2021
фото: © Министерство культуры Карелии

В сентябре на сцене Музыкального театра пройдут гастроли БДТ с золотомасочным спектаклем Константина Богомолова «Слава».

Начало нового театрального сезона готовит карельским зрителям яркие события. 4 и 5 сентября Музыкальный театр Карелии и фестиваль «Золотая маска» представят спектакль «Слава» знаменитого БДТ — петербургского Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, сообщается на сайте правительства.

Спектакль «Слава» поставил один из ведущих современных российских режиссеров Константин Богомолов по стихотворной пьесе советского драматурга Виктора Гусева. Действие пьесы разворачивается в СССР в 1930-е годы, ее главные герои — инженеры-летчики, выполняющие опасное задание. «Слава» — это спектакль, который дает возможность увидеть героизм простых людей советской эпохи, их любовь и отношения в семье глазами современного человека, который знает, что случилось со страной в ХХ веке и чем она живет сейчас.

А с 8 по 12 сентября в Петрозаводске состоятся Большие гастроли Оренбургского государственного театра музыкальной комедии. Зрители смогут увидеть пять спектаклей, среди которых четыре мюзикла заслуженного деятеля искусств РФ, композитора, продюсера Кима Брейтбурга. Это мюзикл «Голубая камея» — историческая драма с хеппи-эндом, в основу сюжета которой легла история княжны Таракановой; мюзикл «Джейн Эйр» по классическому роману Шарлотты Бронте — история, выдержавшая множество переизданий и экранизаций, но впервые рассказанная языком музыки и сценического искусства; спектакль «Дубровский» по одноименному произведению А. С. Пушкина; постановка «Однажды в Тифлисе, или Проделки Ханумы» — веселая история из жизни грузинского городка. В гастрольной афише оренбургского театра есть и постановка для детей: юных зрителей и их родителей приглашают на мюзикл «Снежная королева».

Продолжение сезона будет не менее богатым на звездных гостей. 7 октября на сцене Музыкального театра состоится вечер балетов «Хореографические шедевры Леонида Якобсона» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета его имени, 8 октября этот танцевальный вечер пройдет и в Костомукше.

Также осенью в Музыкальном театре можно будет увидеть всемирно известное «сНежное шоу» Славы Полунина (Slavaʼs Snow Show) и гастроли израильской компании современного танца Vertigo.

Билеты на спектакли БДТ и Оренбургского театра музыкальной комедии уже появились в продаже на сайте Музыкального театра Карелии. А с 3 августа за ними можно приходить и в кассу театра — она откроется после летних каникул.

Напомним, Театр кукол Карелии получил в этом году высшую национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол».

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Комментарии

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театральный критик
2021-06-28 17:23:05
Хде так называемый режиссер леповецкий из агрекалчи и местечковый написатель пьес фукс ? :)
Гость
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