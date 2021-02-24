"Золото" и "серебро" чемпионата России по кунг-фу завоевали спортсмены из Петрозаводска

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва № 5 в составе сборной Карелии завоевали 9 медалей на Чемпионате и Первенстве России по кунг-фу.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Петрозаводска.

Сревнования проходили с 18 по 23 февраля в Москве с участием более 600 спортсменов со всей страны.

В составе сборной Карелии выступали спортсмены СШОР-5 Анастасия Митрофанова, Мария Суханова, Мария Чепурина, Денис Величко, Кирилл Репухов, Ян Артющик, Всеволод Капечинский, Алсу Велиева, Ульяна Пахомкова, Анар Велиев, Юрий Борисов. Тренирует ушуистов Натиг Велиев.

Среди юношей 9-11 лет Анар Велиев стал дважды золотым и дважды серебряным призёром. Алсу Велиева завоевала бронзу в категории "Юниорки 15-17 лет".

Среди женщин (от 18 лет) отличились Мария Суханова и Анастасия Митрофанова. Мария выиграла две серебряных медали, а Анастасия - серебряную и бронзовую.