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Зрителей пустят за кулисы Музыкального театра Карелии впервые после коронавирусного перерыва

Новости. Культура
08:35, 22 Сентября 2021
фото: Музыкальный театр Карелии

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Музыкальный театр Карелии возобновит прерванную в 2020 году из-за коронавируса традицию проведения Дня открытых дверей для зрителей.

Об этом сообщили в отделе рекламы и информации театра.

В этом году театр откроет свои двери 25 сентября в 11 часов. Программа «Секретные материалы. 67-й сезон» даст возможность зрителям попасть в «потусторонний мир театра» — с проводниками они отправятся в закулисье и своими глазами увидят костюмерные, гримуборные, художественные цеха, балетный класс.

Результатами многолетнего расследования «Четыре века любви. За что мы так любим оперу» поделится почетный гость Дня открытых дверей театральный критик и эксперт «Золотой Маски» Владимир Дудин (Санкт-Петербург). Солисты оперы проведут мастер-классы по вокалу и актерскому мастерству, а дизайнер театра поделится секретами мастерства в лаборатории театральной афиши. Шеф постановочной части проведет занятие по бутафории. Посетители увидят, как гримеры создают образ Чио-Чио-сан и смогут посмотреть открытую репетицию в балетноме зале.

На некоторые из этих встреч можно будет попасть только по предварительной записи. Она ведется на странице театра Вконтакте.

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