Звезда Comedy Woman приехала в Карелию

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева решила пройти полное обследование организма в клинике в Карелии.

Как пишет Bimru, Медведева тщательно следит за своим питанием, все делает по строгому расписанию, а важное место в ее жизни занимает спорт.

Недавно звезда решила провести полную проверку организма и обратилась в клинику в Карелии. Актрису не беспокоило плохое самочувствие, а обратиться к врачам она решила по собственной инициативе. Однако предварительными результатами проверки Наталия осталась довольна. По ее словам, персонал клиники очень профессиональный.

"Я всегда вникаю во все анализы, процедуры, знаю, что, где и как. Сейчас прохожу расширенный Check Up в Карелии. Врачи очень точно попадают в проблемные места, всё понимают. Это очень круто!", - отметила она.

Медведева питается по тщательно составленному расписанию, а также пользуется железным правилом приема пищи: еду нельзя запивать водой. Также актриса следит, чтобы между питьем и приемом пищи проходило определенное количество времени.

По расписанию она выполняет физические упражнения и занимается йогой. От мясных продуктов она почти отказалась, предпочитая делать акцент на крупы, овощи и фрукты. Пока таким образом жизни телезвезда полностью удовлетворена.