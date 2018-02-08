Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:46, 08 Февраля 2018

Звезда Comedy Woman приехала в Карелию

По теме

В пиве обнаружили лекарство от опасных болезней
08.02.18 17:40
Полицейским запретили убирать с дорог пьяных судей
08.02.18 17:20
Ирине Мирошник рассказали, что неизвестные продолжают рисовать "граффити" на фасадах домов
08.02.18 15:55
Все новости
Загрузка...

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева решила пройти полное обследование организма в клинике в Карелии.

Как пишет Bimru, Медведева тщательно следит за своим питанием, все делает по строгому расписанию, а важное место в ее жизни занимает спорт.

Недавно звезда решила провести полную проверку организма и обратилась в клинику в Карелии. Актрису не беспокоило плохое самочувствие, а обратиться к врачам она решила по собственной инициативе. Однако предварительными результатами проверки Наталия осталась довольна. По ее словам, персонал клиники очень профессиональный.

"Я всегда вникаю во все анализы, процедуры, знаю, что, где и как. Сейчас прохожу расширенный Check Up в Карелии. Врачи очень точно попадают в проблемные места, всё понимают. Это очень круто!", - отметила она.

Медведева питается по тщательно составленному расписанию, а также пользуется железным правилом приема пищи: еду нельзя запивать водой. Также актриса следит, чтобы между питьем и приемом пищи проходило определенное количество времени.

По расписанию она выполняет физические упражнения и занимается йогой. От мясных продуктов она почти отказалась, предпочитая делать акцент на крупы, овощи и фрукты. Пока таким образом жизни телезвезда полностью удовлетворена.

По теме

В пиве обнаружили лекарство от опасных болезней
08.02.18 17:40
Полицейским запретили убирать с дорог пьяных судей
08.02.18 17:20
Ирине Мирошник рассказали, что неизвестные продолжают рисовать "граффити" на фасадах домов
08.02.18 15:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.02.2018, 14:48
Захарушка
07.02.2018, 15:57
В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер
03.02.2018, 14:22
Парфенчиков распорядился выплатить огромную премию вице-премьеру Чебуниной
06.02.2018, 16:39
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад
06.02.2018, 12:46
Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы
04.02.2018, 15:38
Отель "Карелия" подал в суд на журнал из-за слишком откровенных фото

Аналитика

06.02.2018 14:37
Политкухня
Против "Единой России", но за Путина 8
Справедливороссы полны противоречий.
Нужен ли жителям Карелии новый офтальмологический центр – спрашивает инвестор 12
06.02.2018 11:10
"Комфортная среда" на Древлянке 2
05.02.2018 10:35
Подписи-невидимки 5
05.02.2018 10:30
Взятка или арендная плата? 1
01.02.2018 09:59
Вся аналитика

Чтиво

07.02.2018 14:48
Частная жизнь
Захарушка 6
История о родителях, которые каждый день борются за жизнь сына.
Rio: любовь с первого взгляда 1
05.02.2018 09:01
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
"Немножко зарвавшийся идеалист" 6
01.02.2018 17:24
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы политолог Олег Реут обсуждают предстоящие в марте выборы на пост президента России
06.02.2018 18:18
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»