Звезда Comedy Woman во второй раз стала мамой

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Актриса Татьяна Морозова в 34 года родила второго ребенка.
Это новостью звезда популярного шоу поделилась в "Инстаграме" спустя неделю после родов: "Ура! С днем защиты детей! Сегодня нам 1 неделя".
На размещенной фотографии Татьяна вместе с пятилетней дочерью и мужем Павлом сидят в автомобиле. Мужчина держит в руках новорожденного ребенка. Судя по голубому цвету конверта и бантика, звезда Comedy Woman родила мальчика, пишет "Life".
Татьяна Морозова вышла замуж за бизнесмена Павла Титорова в 2009 году. В 2013 году у супругов родилась дочь София, а в декабре 2017 года актриса рассказала о второй беременности.
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