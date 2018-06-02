Звезда Comedy Woman во второй раз стала мамой

Актриса Татьяна Морозова в 34 года родила второго ребенка.

Это новостью звезда популярного шоу поделилась в "Инстаграме" спустя неделю после родов: "Ура! С днем защиты детей! Сегодня нам 1 неделя".

На размещенной фотографии Татьяна вместе с пятилетней дочерью и мужем Павлом сидят в автомобиле. Мужчина держит в руках новорожденного ребенка. Судя по голубому цвету конверта и бантика, звезда Comedy Woman родила мальчика, пишет "Life".

Татьяна Морозова вышла замуж за бизнесмена Павла Титорова в 2009 году. В 2013 году у супругов родилась дочь София, а в декабре 2017 года актриса рассказала о второй беременности.