Звезда фильма "Москва слезам не верит" Наталья Вавилова съехала из особняка на Рублевке

Актриса Наталья Вавилова и ее супруг, режиссер Самвел Гаспаров отказались от недвижимости в элитном районе.

Как пишет Starhit, на протяжении долгого времени пара жила в особняке на Рублевке, который был построен по проекту самой актрисы. Наталья Дмитриевна занималась садоводством и вела домашнее хозяйство. Как удалось узнать журналистам, Гаспаров и Вавилова решили продать двухэтажный особняк и переехали в квартиру на юго-западе Москвы. Также у супругов есть трехкомнатная квартира в Болгарии на берегу моря, куда они ездят отдыхать каждое лето.

Вавилова на протяжении 26 лет не появлялась на киноэкранах. Звезду фильмов "Розыгрыш" и "Москва слезам не верит" зрители видели последний раз в 1991 году, когда вышла картина "Дело Сухово-Кобылина". Несмотря на то, что ее супруг Самвел Гаспаров – известный режиссер, в его картине "Капкан для киллера", который вышел в 2008-м, не нашлось роли для жены.

"Наташа довольна своей жизнью. Готовит потрясающе. Сейчас они с Самвелом, бывает, болеют. У Сама с руками проблема. Поэтому он собирается на время уехать с Наташей в свой родной Тбилиси. Там намного теплее, да и воздух чище. Несколько недель назад они уже там гостили и уверяют, что стали чувствовать себя гораздо лучше", - рассказывал супруг актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян.

Вавилова давно не общается с прессой, предоставляя эту возможность своему супругу. По словам людей из окружения пары, Самвел продолжает писать сценарии, однако пока их не торопятся реализовывать. Наталья ведет хозяйство – готовит мужу блюда грузинской кухни. Она училась тонкостям мастерства у мамы Гаспарова. Она понимала, что избранник очень скучает по кавказской кухне, а потому старалась его порадовать.

У супругов нет детей. В 1986 году во время съемок артистка упала с лошади. Как узнали журналисты, на момент трагедии она была беременной. Из-за серьезной травмы позвоночника ребенка спасти не удалось.

Недавно корреспонденты "Экспресс-газеты" встретили Наталью Вавилову в одном из супермаркетов. По их словам, артистка долго время изучала этикетки на товарах, чтобы взять самое лучшее. Судя по набору продуктов, она собиралась приготовить сациви.