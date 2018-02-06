Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:10, 06 Февраля 2018
фото: кадр из к/ф "Москва слезам не верит" (1979 г., реж. Владимир Меньшов)

Звезда фильма "Москва слезам не верит" Наталья Вавилова съехала из особняка на Рублевке

По теме

ВИДЕО: Космонавты устроили турнир по бадминтону на МКС
06.02.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
06.02.18 19:55
СМИ: Ксения Собчак выглядит усталой и неухоженной
06.02.18 19:40
Все новости
Загрузка...

Актриса Наталья Вавилова и ее супруг, режиссер Самвел Гаспаров отказались от недвижимости в элитном районе.

Как пишет Starhit, на протяжении долгого времени пара жила в особняке на Рублевке, который был построен по проекту самой актрисы. Наталья Дмитриевна занималась садоводством и вела домашнее хозяйство. Как удалось узнать журналистам, Гаспаров и Вавилова решили продать двухэтажный особняк и переехали в квартиру на юго-западе Москвы. Также у супругов есть трехкомнатная квартира в Болгарии на берегу моря, куда они ездят отдыхать каждое лето.

Вавилова на протяжении 26 лет не появлялась на киноэкранах. Звезду фильмов "Розыгрыш" и "Москва слезам не верит" зрители видели последний раз в 1991 году, когда вышла картина "Дело Сухово-Кобылина". Несмотря на то, что ее супруг Самвел Гаспаров – известный режиссер, в его картине "Капкан для киллера", который вышел в 2008-м, не нашлось роли для жены.

"Наташа довольна своей жизнью. Готовит потрясающе. Сейчас они с Самвелом, бывает, болеют. У Сама с руками проблема. Поэтому он собирается на время уехать с Наташей в свой родной Тбилиси. Там намного теплее, да и воздух чище. Несколько недель назад они уже там гостили и уверяют, что стали чувствовать себя гораздо лучше", - рассказывал супруг актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян.

Вавилова давно не общается с прессой, предоставляя эту возможность своему супругу. По словам людей из окружения пары, Самвел продолжает писать сценарии, однако пока их не торопятся реализовывать. Наталья ведет хозяйство – готовит мужу блюда грузинской кухни. Она училась тонкостям мастерства у мамы Гаспарова. Она понимала, что избранник очень скучает по кавказской кухне, а потому старалась его порадовать.

У супругов нет детей. В 1986 году во время съемок артистка упала с лошади. Как узнали журналисты, на момент трагедии она была беременной. Из-за серьезной травмы позвоночника ребенка спасти не удалось.

Недавно корреспонденты "Экспресс-газеты" встретили Наталью Вавилову в одном из супермаркетов. По их словам, артистка долго время изучала этикетки на товарах, чтобы взять самое лучшее. Судя по набору продуктов, она собиралась приготовить сациви.   

По теме

ВИДЕО: Космонавты устроили турнир по бадминтону на МКС
06.02.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
06.02.18 19:55
СМИ: Ксения Собчак выглядит усталой и неухоженной
06.02.18 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-02-06 19:36:52
Это в связи с чем? Они доверенные лица Грудинина?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2018, 16:59
В ГИБДД Карелии рассказали, придется ли сдавать экзамен при замене прав
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
03.02.2018, 14:22
Парфенчиков распорядился выплатить огромную премию вице-премьеру Чебуниной
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
31.01.2018, 20:20
ФОТО: СМИ показали, как выглядит спальня Пугачевой и кабинет Галкина
04.02.2018, 15:38
Отель "Карелия" подал в суд на журнал из-за слишком откровенных фото

Аналитика

Сегодня 14:37
Политкухня
Против "Единой России", но за Путина 5
Справедливороссы полны противоречий.
Нужен ли жителям Карелии новый офтальмологический центр – спрашивает инвестор 3
Сегодня 11:10
"Комфортная среда" на Древлянке 2
05.02.2018 10:35
Подписи-невидимки 4
05.02.2018 10:30
Взятка или арендная плата? 1
01.02.2018 09:59
Вся аналитика

Чтиво

05.02.2018 09:01
Без политики
Rio: любовь с первого взгляда
За что жители России и Карелии ценят корейский автомобиль?
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
"Немножко зарвавшийся идеалист" 5
01.02.2018 17:24
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут" 2
01.02.2018 15:12
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы политолог Олег Реут обсуждают предстоящие в марте выборы на пост президента России
Сегодня 18:18
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»