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Новости. Культура
13:03, 28 Ноября 2018
фото: Новое Радио

Звезда Instagram станет ведущей премии "Нового Радио"

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Настя Ивлеева составит компанию актёру и юмористу Вадиму Галыгину.

Instagram- и YouTube-блогер, звезда популярных шоу "Орёл и Решка. Перезагрузка" и AgentShow Настя Ивлеева проведет церемонию вручения премии «Нового Радио» «Высшая Лига», которая состоится 30 ноября.

Настя Ивлеева – телеведущая и одна из самых популярных блогеров страны. У её аккаунта @_agentgirl_ в Instagram почти 10 миллионов подписчиков. Интервью с Ивлевой на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя стало самым популярным выпуском шоу "вДудь", набрав почти 19 миллионов просмотров.

30 ноября Настя Ивлеева и Вадим Галыгин выйдут на сцену Crocus City Hall, где «Новое Радио» уже в третий раз будет вручать "Золотую сирену" – награду тем артистам, чьи песни на протяжении года лидировали в хит-параде "Высшая Лига". Премия "Нового Радио" уже вошла в топ музыкальных событий России, заявив о себе как об одном из самых стильных мероприятий.

В этом году награды "Нового Радио" получат Полина Гагарина, Дима Билан, Вера Брежнева, Ани Лорак, Гузель Хасанова и Masstank, LOC DOG и Ёлка, Елена Темникова, Alekseev, Nastya Kudry, Burito, Лолита, Filatov & Karas, Jah Khalib и Монеточка.

"Новое Радио" является частью "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) – одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера отечественного радиовещания. "Новое Радио" сегодня вещает в 111 городах в России, Белоруссии, Литве, Молдове и Таиланде.

Помимо "Нового Радио" в Петрозаводске "Европейская медиагруппа" представлена, в частности, станциями "Европа Плюс" и STUDIO 21.

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