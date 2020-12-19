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Звезда Instagram умерла от анорексии

Новости. Общество
21:40, 19 Декабря 2020
фото: @josimariaxx/instagram.com
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Популярная в Instagram 24-летняя немецкая блогерша Йоси Мария умерла от анорексии, с которой боролась на протяжении последних лет.

Мария находилась в отпуске на Канарских островах, когда ее состояние стало ухудшаться. Instagram-знаменитость скончалась во сне, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на "The Sun".

Незадолго до смерти блогерша написала в социальной сети, что не желает быть в числе тех 10 процентов, кто не может справиться с анорексией.

Ее мать оставила комментарий под одним из последних постов: "Мы до последнего восхищались тобой, глядя на твою борьбу с этой серьезной болезнью, и нам пришлось беспомощно наблюдать, как ты проиграла эту битву", — заявила она.

Блогер писала в блоге об анорексии и помогала людям, которые страдали от подобного заболевания. Мария просила подписчиков не замалчивать о своих проблемах и решать их по мере своих сил, не бояться просить помощи.

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