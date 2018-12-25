Звезда сериала "Папины дочки" разделась ради стариков

Актриса Елизавета Арзамасова выложила в Instagram эротическое фото.

Елизавета позирует в розовом платье с глубоким декольте. Наряд напоминает пеньюар.

"Порция праздничного гламура на ночь глядя с благой целью. Давайте попробуем: вы смотрите на эту фотографию, НО потом внимательно читаете текст предыдущего поста. Да, это сделка. Но мне очень нужно ваше внимание по важному вопросу", – подписала пост Арзамасова.



Instagram

23-летняя актриса призналась, что кадр был размещен именно для привлечения внимания к доброму делу. Лиза рассказала о фонде "Старость в радость". Организация каждый год собирает для пожилых людей подарки и развозит в дома престарелых, где живут одинокие люди.