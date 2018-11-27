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Новости. Общество
19:40, 27 Ноября 2018
фото: Instagram

Звезда сериала "Реальные пацаны" продала свидание за 120 тысяч рублей

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Зоя Бербер приняла участие в онлайн-аукционе, где в качестве лотов выставляется возможность поужинать со знаменитостью.

Встречу с актрисой Зоей Бербер купили за 120 тысяч рублей, пишут "Дни.ру".

Изначально цена лота составляла пять тысяч рублей. Конечной суммы она достигла после 12 ставок.

Деньги пойдут на развитие московской киношколы для инвалидов "Без границ". 

Когда и где будет происходить свидание, у актрисы пока уточнить не удалось. Однако известно, что было обещано победителю аукциона. Заявлено, что на встрече артистка расскажет "все о современном кинематографе, шоу-бизнесе и не только".

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