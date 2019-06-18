Звезда сериала "Счастливы вместе" показала фигуру в бикини после третьих родов

Актриса Дарья Сагалова, которая в апреле родила третьего ребёнка, восхитила поклонников идеальной фигурой в бикини.

На данный момент она отдыхает на Кипре.

На снимке артистка позирует в цветном купальнике на фоне пляжа. Комментаторы отметили, что по фотографии нельзя сказать, что она является мамой троих детей, пишет издание News.ru.



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"Пока все "выгуливают" платья на Кинотавре, многодетная мать выгуливают всё своё потомство на солнышке и море", – написала артистка в своём Instagram.