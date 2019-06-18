Звезда сериала "Счастливы вместе" показала фигуру в бикини после третьих родов

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Актриса Дарья Сагалова, которая в апреле родила третьего ребёнка, восхитила поклонников идеальной фигурой в бикини.
На данный момент она отдыхает на Кипре.
На снимке артистка позирует в цветном купальнике на фоне пляжа. Комментаторы отметили, что по фотографии нельзя сказать, что она является мамой троих детей, пишет издание News.ru.
"Пока все "выгуливают" платья на Кинотавре, многодетная мать выгуливают всё своё потомство на солнышке и море", – написала артистка в своём Instagram.
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