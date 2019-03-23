Звезды Comedy Woman сделали фото 18+

Наталья Еприкян вызвала бурные эмоции поклонников необычным снимком.

"Наталья Андреевна" позирует в красном брючном костюме с армянскими буквами от известного российского дизайнера Александра Арутюнова. Еприкян опустила голову.

За ее спиной спряталась другая актриса. На фото видны только ее ноги, а также рука, находящаяся на животе Натальи.

"Наконец-то. 18+", – подписала выложенный в Instagram кадр Еприкян.



Instagram

Как выяснилось, сзади Еприкян устроилась другая участница Comedy Woman, часто выступающая в паре с ней, – Екатерина Варнава. 34-летняя актриса, комик и телеведущая тоже разместила снимок с подругой в этом же экстравагантном костюме. Артистки обнимаются и с улыбками смотрят в объектив, пишет Cosmopolitan.

"В надежных руках", – отметила Варнава.