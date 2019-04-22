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Новости. Общество
21:30, 22 Апреля 2019
фото: instagram.com/emrata

Звезды выложили откровенные фото в образе кролика

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Эмили Ратаковски и Майли Сайрус отметили праздник в образе этого пушистого животного.

Кролик считается символом католической Пасхи. Некоторые звезды отметили праздник в образе этого пушистого животного, пишет Cosmopolitan. 

Эмили Ратаковски решила креативно подойти к задаче, смешав в своем наряде образы пасхального кролика и кролика из Playboy. Звезда поделилась с поклонниками фото, на которых одета в белое бикини и розовые чулки до середины бедра. Ее волосы нежно-розовые. В таком парике звезда уже позировалатоплес на балконе. Талию Эмили плотно затягивает кожаный корсет, на ее руках ярко-красные латексные перчатки, а голову украшает ободок в виде черных кроличьих ушей со стразами.

Майли Сайрус тоже устроила ради праздника откровенную фотосессию. В Instagram Stories она поздравила всех с Пасхой снимком топлес. Впрочем, певица выложила и более благопристойную версию поздравления – на ней 26-летняя она позирует в белом платье, розовом парике и белой вуали.

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bad bunny bts

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

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