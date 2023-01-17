Звонок друга по сотовому обошелся жителю Карелии в 20 тысяч рублей

В Сортавальском районе местного жителя оштрафовали за пособничество в покупке наркотиков.

Так, в марте 2022 года мужчина передал знакомому свой сотовый телефон, зная, что он собирается купить наркотики.

С помощью взятого сотового телефона знакомый договорился о приобретении наркотика, оплатил и получил товар, после чего был задержан сотрудниками полиции, при нем обнаружено и изъято наркотическое средство.

За способствование совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в значительном размере приговором Сортавальского городского суда владелец телефона признан виновным в пособничестве, за которое ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Также возложена обязанность пройти лечение от наркомании и социальную реабилитацию.