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100-летняя женщина назвала виски, бананы и борьбу с фашизмом секретом долголетия

Новости. Общество
22:30, 16 Сентября 2021
фото: Joshua Thurston / Archant Community Media Ltd

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100-летняя британка Джули Буш посоветовала есть бананы и больше гулять, чтобы жить дольше.

Британка, которой исполнилось 100 лет, назвала виски, прогулки, бананы и борьбу с фашизмом главными секретами своего долголетия. Ее историю и советы публикует Hampstead & Highgate Express. Об этом рассказала Лента.ру.

Джули Буш отпраздновала столетие на большой вечеринке около своего дома в Лондоне в компании родственников, друзей и соседей. Женщина всю жизнь проработала врачом. «Я не чувствую каких-то внутренних изменений. Для меня эта дата и возраст не значат ничего особенного. Я живу одна и могу позаботиться о себе», — рассказала пенсионерка.

Погулять на юбилее Буш пришли все соседи. «Мы все равняемся на Джули. Надеюсь, и мы в ее возрасте будем в такой же прекрасной форме и добром здравии. Она воплощает в себе самые лучшие человеческие качества», — сказала одна из соседок Буш.

Пенсионерка рассказала, что после начала пандемии COVID-19 испытывала некоторые трудности, потому что привыкла сама печь хлеб, но с началом карантина мука из магазинов почти исчезла. Однако соседи и родственники стали привозить ей муку, чтобы поддержать ее привычный образ жизни.

Буш изучала в университете естественные науки, однако после начала Второй мировой войны перешла на медицинский факультет и получила диплом физиотерапевта. После окончания войны она работала врачом в Германии в составе Красного Креста, а после несколько десятилетий трудилась в столичных клиниках.

Секретом долголетия и отличного здоровья пенсионерка поделилась с внуком. «Виски, прогулки, бананы и борьба с фашизмом. В любом порядке», — процитировал бабушку мужчина.

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