Ученики автошколы "Престиж" сдали экзамен ГИБДД на 100 %

Ученики автошколы "Престиж" 15 июля сдавали экзамен ГИБДД на категорию "D" (автобус) на улицах Петрозаводска .
Результат очень радует – 100% сдача! Все, кто пришел в это день на Вытегорское шоссе, 62, вскоре получат в ГИБДД права. Поздравляем!
Это не первая 100-процентная сдача экзамена, но от этого она не менее приятна. Такой итог стал возможен, в первую очередь, именно благодаря качественной работе наших преподавателей и инструкторов.
Эти люди умеют найти подход к ученику, подобрать для каждого простые и понятные слова, помочь выработать нужный навык.
Всем спасибо, вы молодцы!
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