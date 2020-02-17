14 февраля – День всех влюбленных или цветочников и ювелиров?

Чаще всего покупали ювелирные украшения, эротическое бельё и эротические игры.

14 февраля в мире отмечали главный праздник влюблённых – День святого Валентина. Но этот день боготворят не только пары, но и бизнесмены. Ежегодно святой Валентин пополняет кошельки предпринимателей. Давайте посмотрим, как это было.

Как сообщает ТАСС, в среднем россияне потратили на празднование от 1200 рублей до 1700 рублей, что на 15% меньше, чем в прошлом году. В преддверии праздника в период с 6 по 11 февраля основная часть средств была потрачена на создание романтичной атмосферы и покупку ювелирных украшений. В этом году на 26% больше мужчин подарили воздушные шары в форме сердечек (+120% относительно среднего значения в 2020 году), свечи (120%) и ароматические средства для ванны (181%).

Согласно статистике интернет-магазина Ozon, самыми популярными покупками в предпраздничные дни стали: ювелирная продукция (+280%), сладости (+158%), парфюм (+164%). Интерес к прошлогоднему бестселлеру – мишкам из роз снизился на 13%, а к букету из мягких игрушек – на 10%.

Покупки продуктов питания и средств для ванны выросли на 87%. Это говорит о том, что влюблённые старались создавать романтическую атмосферу дома. Также это подтверждают увеличение спроса на постельное бельё (168%), сексуальное нижнее бельё (+280%) и эротические игры (+241%). Кстати, среди женского белья чаще всего выбирали чёрное кружевное боди.

Женщины предпочитают дарить мужские аксессуары (ремни, галстуки, бумажники) или сувениры с символикой праздника, в то время как мужчины отдают предпочтение духам, подарочным сертификатам, сладким подаркам, ужину в ресторане и, конечно, цветам. В 2019 году средний дневной оборот цветочных магазинов вырос в 6 раз.

Впрочем, продажи в прошедший День влюбленных не предел – настоящий ажиотаж ожидается 8 Марта. Международный женский день позволяет заработать до 500 тыс. рублей одной точке, тогда как обычная дневная выручка составляет примерно 30-100 тысяч рублей.

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