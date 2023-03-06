В Карелии выплатили 150 миллионов в виде единого пособия

Выплаты получили 12 тысяч детей и почти 500 беременных женщин.

В отделении Социального фонда России по Республике Карелия рассказали о том, что с начала 2023 года решения о назначении единого пособия приняты в отношении 12 256 детей от 0 до 17 лет. Кроме того, выплата также назначена и 462 беременным женщинам. С момента старта выплат единого пособия региональный Соцфонд перечислил семьям республики более 150 млн рублей.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

При переходе к единому пособию семьи продолжат получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Но при этом родители могут в любой момент перейти на единое пособие.

«Например, по выплате на первого ребенка. Теперь она входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям до достижения ребенком 3 лет. С начала года Отделение Социального фонда по Республике Карелия одобрило выплаты на 538 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца 2022-го», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что для оформления единого пособия дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Так, в Карелии прожиточный минимум, применяемый при назначении пособия, составляет 18 950 рублей в районах Крайнего Севера (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы и Костомукша) и 17 698 рублей в местности, приравненной к Крайнему Северу (Петрозаводск и остальные районы).