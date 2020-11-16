В Карелию привезли 17 тысяч новых газовых баллонов

Компания "Карелгаз" приобрела новые баллоны для замены старого оборудования, сообщают власти республики.

В Карелию поступили 17 тысяч новых газовых баллонов на сумму более 38 млн рублей. До 2024 года планируется приобрести еще 30 тысяч новых баллонов. Об этом сообщает паблика регионального правительства "Республика Карелия".

"Новым оборудованием заменят старое, с истекшим сроком эксплуатации. Баллоны приобретены компанией "Карелгаз" в целях повышения газовой безопасности", - говорится в паблике.

Ранее сообщалось, как после взрыва газового баллона в пятиэтажке Петрозаводска вылетели стекла.