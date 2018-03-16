18 МАРТА – БИТВА САЛЮТОВ, РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ И УГОЩЕНИЯ

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В Петрозаводске в воскресенье развернется беспрецедентный праздник, на котором можно будет не только отдохнуть, но и получить ценные подарки.

Так, в этот день можно будет бесплатно проехать до избирательных участков на общественном транспорте (за исключением маршрутов № 9, 26, 3, 20 и 25).

В Петрозаводске, Костомукше и Кондопоге состоится конкурс селфи "ФотоВыборы", в котором можно выиграть iPhone X, планшет, ноутбук, велосипед и гироскутер.

В карельской столице пройдут спортивные соревнования, выступления творческих коллективов, которые создадут настроение и дадут возможность замечательно провести время всей семьёй в центре города.  Детей будут угощать мороженым, дарить шарики, а их мамы получат небольшой букет. Разумеется, бесплатно

Вечером на площади Кирова состоится концерт популярного певца Стаса Костюшкина. Зрителям предложат теплый безалкогольный глинтвейн, выпечку и кашу из полевой кухни.

Кульминацией праздника станет самый грандиозный салют в истории Петрозаводска.

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