Погода в Петрозаводске сегодня, 30 января

По теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Снег, -9 ° …-8 °
|2 м/с
|В
|746 мм.рт.ст.
|90%
|день
|Небольшой снег, -9 ° …-8 °
|3 м/с
|СВ
|746 мм.рт.ст.
|88%
|вечер
|Небольшой снег, -10 °
|2 м/с
|СВ
|745 мм.рт.ст.
|89%
|ночь
|Небольшой снег, -11 ° …-10 °
|3 м/с
|С
|746 мм.рт.ст.
|86%
По теме
Выбор читателей
26.01.2018, 09:17
23.01.2018, 10:24
26.01.2018, 23:30
26.01.2018, 10:18
28.01.2018, 11:19
Аналитика
29.01.2018 16:21
Политкухня
В Верховном суде Карелии рассматривают апелляцию на приговор, вынесенный Девлету Алиханову.
29.01.2018 10:38
29.01.2018 09:18
24.01.2018 16:45
23.01.2018 09:49
Чтиво
29.01.2018 13:18
Личное мнение
Некоторые читатели могут подумать, а не слишком ли часто нам предлагают читать о проблемах АО "Пряжинское"? Не коснулся бы этой темы, если бы не широко разрекламированная государством политика импортозамещения в сельскохозяйственном производстве и заманчивые обещания "зеленой" улицы для кредитования хозяйств, попавших в трудную ситуацию.
26.01.2018 09:17
23.01.2018 13:50
Медиа
29.01.2018 11:22
Комментарии