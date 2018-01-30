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Новости. Погода
07:05, 30 Января 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 30 января

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Снег, -9 ° …-8 ° 2 м/с В 746 мм.рт.ст. 90%
день Небольшой снег, -9 ° …-8 ° 3 м/с СВ 746 мм.рт.ст. 88%
вечер Небольшой снег, -10 ° 2 м/с СВ 745 мм.рт.ст. 89%
ночь Небольшой снег, -11 ° …-10 ° 3 м/с С 746 мм.рт.ст. 86%

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В Петрозаводске во вторник ожидается понижение температуры до минус 8 градусов
29.01.18 17:00
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В понедельник погода в Карелии существенно не изменится
28.01.18 17:03
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